В Киеве готовятся повысить тарифы на отопление

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" готовит новые тарифы на отопление с 1 января 2020 года.

Об этом свидетельствует проект тарифов, опубликованный на сайте компании.

Компания инициирует повышение тарифа на производство тепловой энергии для потребностей населения на 29,6% до 1,25 тыс гривен/Гкал с 1 января 2020 года.

Тарифы на производство тепловой энергии для религиозных организаций предлагают установить на уровне 1,409 тыс грн (сейчас 985 грн), для бюджетных учреждений – 1,16 тыс грн (сейчас 985 грн), для других потребителей – 1,169 тыс грн (сейчас 984 грн).

Среди причин повышения тарифов "Киевтеплоэнерго" называет компенсацию убытков ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, полученных из-за несоответствия рыночной и тарифной цены газа, который идет на производство тепла и электроэнергии.

Кроме того, по мнению энергокомпании, повышение тарифов "должно гарантировать отсутствие чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере столицы и бесперебойную работу энергетического оборудования".

Также в структуру тарифов включены расходы на обеспечение аварийного 10-дневного запаса мазута.

Экономическая правда