Приватбанк отчитался о рекордной прибыли

По результатам работы 9 месяцев 2019 года Приватбанк увеличил чистую прибыль до 27,4 миллиардов гривен, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Глава правления банка Петр Крумханзл заявил, что чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд грн, а чистый процентный доход — 14,7 млрд грн.

В интервью ЭП в октябре 2018 Крумханзл заявлял, что за аналогичный период 2018 года чистый комиссионный доход ПриватБанка составил - 11,722 млрд грн, а чистый процентный доход - 10,685 млрд грн.

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Напоминаем:

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Экономическая правда