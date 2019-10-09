Приватбанк отчитался о рекордной прибыли
По результатам работы 9 месяцев 2019 года Приватбанк увеличил чистую прибыль до 27,4 миллиардов гривен, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Глава правления банка Петр Крумханзл заявил, что чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 года составляет 13,3 млрд грн, а чистый процентный доход — 14,7 млрд грн.
В интервью ЭП в октябре 2018 Крумханзл заявлял, что за аналогичный период 2018 года чистый комиссионный доход ПриватБанка составил - 11,722 млрд грн, а чистый процентный доход - 10,685 млрд грн.
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Напоминаем:
До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.
Экономическая правда
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