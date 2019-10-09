Украина потеряла позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

В ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина заняла 85 место из 141, в 2018 году Украина занимала 83 место из 140.

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

Отмечается, что по уровню государственных институтов Украина занимет 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре - на 57 месте (как и в прошлом году), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).

В то же время по макроэкономической стабильности Украина занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).

По рынку труда Украина заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).

Лидером рейтинга 2019 года стал Сингапур, второе место заняли США, третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.

В 2018 году первыми были США, вторым - Сингапур, третье, четвертое и пятое - Германия, Швейцария и Япония.

Экономическая правда