Кабмин уволил руководителя "Украэроруха"

Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора провайдера аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" Александра Доценко.

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы приняли кадровое решение, уволили и.о. директора "Украэроруха", - прокомментировал премьер.

Напоминаем:

"Украэрорух" - стратегическое предприятие и национальный провайдер аэронавигационного обслуживания.

Основной заработок получает в валюте за обслуживание авиарейсов в воздушном пространстве Украины.

В начале 2017 года на счетах скандального и уже неплатежеспособного "Платинум банка" "Украэрорух" хранил 405 млн грн.

Последние два транша, в целом - на 160 млн грн, руководство "Украэроруха" перечислило в "Платинум" за несколько недель до закрытия.

К тому времени проблемы "Платинум Банка" уже были широко известными.

В частности, из-за судебных исков мобильного оператора МТС (Vodafone), который требовал у "Платинума" вернуть ему 250 млн грн депозита, а у Нацбанка - признать "Платинум" проблемным.

Все проверки обнаружили серьезные нарушения со стороны директора "Украэроруха" Дмитрия Бабейчука и его заместителей.

Но за 2 года Министерство инфраструктуры так и не уволило его.

5 июня 2019 года Кабмин согласовал увольнение Бабейчука и назначил временно исполняющим обязанности Александра Доценко.

Экономическая правда