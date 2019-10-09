Инфляция возвращается: В Украине впервые за три месяца выросли цены

В сентябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 0,7%, с начала года – 3,4%. Базовая инфляция в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составила 1,2%, с начала года – 3,3%", - говорится в сообщении.

Потребительские цены в сентябре 2019 года против августа 2019 года увеличились на 0,7%, против декабря 2018 года — на 3,4%, по сравнению с сентябрем 2018 года — на 7,5%.

За январь-сентябрь 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Среди потребительских товаров и услуг в сентябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года больше всего подорожали фрукты (на 26,5%), на втором месте по этому показателю —услуги железнодорожного пассажирского транспорта (на 25,5%), на третьем — горячая вода, отопление (на 13,7%).

Максимально подешевели с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года природный газ (на 25,6%), яйца (на 24,4%), овощи (на 7,4%).

Напоминаем:

Потребительские цены в Украине в августе 2019 года снизились еще на 0,3% после падения в июле на 0,6%.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году составил 9,8%, в 2017 году — 13,7%.

Прогноз Национального банка предполагает снижение годовой инфляции до 6,3%.

В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%.

В госбюджете на 2019 год заложена инфляция на уровне 7,4%.

Экономическая правда