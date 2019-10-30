"Слуга народа" предлагает существенно удешевить растаможку "евроблях"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев предлагает упростить условия ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, снизив ставки акцизного налога.

Об этом говорится в тексте законопроекта, зарегистрированного на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается временно, в течение 180 календарных дней со дня вступления в силу, не учитывать возрастной коэффициент в формуле, по которой определяются ставки акцизного налога для транспортных средств, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств.

Кроме того, предлагается приостановить действие нормы, предусматривающей применение коэффициентов к ставкам акцизного налога:

для транспортных средств, которые использовались от 5 до 8 лет, - коэффициента 40,

для автомобилей, которые использовались больше 8 лет, - коэффициента 50.

Отмечается, что упомянутые нормы будут распространяться только на транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию Украины до вступления в силу этого законопроекта как закона.

Также законопроектом предлагается исключить транспортные средства из перечня подакцизных товаров с 2021 года.

"С 1 января 2021 года, в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом ... исключение из перечня подакцизных товаров "легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и больше, транспортных средств для перевозки грузов", - говорится в пояснительной записке.

По словам автора, принятие указанного проекта закона будет способствовать "созданию правовых предпосылок" для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, ввозимых ранее на таможенную территорию Украины, а также "комплексному урегулированию вопроса доступности для украинцев... подержанного транспорта с целью учета интересов всех слоев населения".

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В декабре 2018 года был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля 2019 года, за это время украинцы оформили 218 тыс. транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, нуждающихся в растаможке.

В сентябре парламент отложил на 3 месяца штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией.

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Александр Колесниченко, ЭП