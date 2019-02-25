Льготный период: "евробляхи" растаможились на 13,5 миллиарда гривен

По состоянию на 25 февраля поступления от растаможки автомобилей на иностранной регистрации составляли почти 13,6 млрд гривен.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями правительства по вопросам индексации пенсий.

Президент напомнил, что 22 февраля завершился льготный период, в течение которого растаможить авто с иностранной регистрацией можно было по льготной ставке 0,5 акцизного сбора.

"Была предложена общая позиция, что вся сумма от "евроблях" должен пойти в Пенсионный фонд", - напомнил Порошенко.

"Результат сегодняшнего дня: всего через механизмы льготной растаможки поступило почти 13,6 млрд гривен. В том числе почти 6 млрд гривен по программе старых авто, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров", - заявил он.

"22 февраля истек срок льготной растаможки. Сегодня, 25 февраля, мы собрались, чтобы обеспечить выплаты этих денег пенсионерам", - сказал президент.

Порошенко также поблагодарил Верховную Раду и правительство за твердую и последовательную позицию по этому вопросу.

Ранее в ГФС назвали Топ-5 самых дорогих растаможенных "евроблях".

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Экономическая правда