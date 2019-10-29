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Новости 29 октября: IPO Укрзализныци, Зеленский и Приватбанк

Вторник, 29 октября 2019, 21:00
 

Об IPO Укрзализныци. УЗ, Мининфраструктуры и ЕБРР подписали меморандум о подготовке компании к первичному публичному размещению акций.

О Приватбанке. Президент Владимир Зеленский заявил, что власть не собирается возвращать проблемные банки, в том числе Приватбанк, их прежним владельцам.

Об ЕБРР. В Европейском банке реконострукции и развития заявили, что ожидают активизации расследования дел о выводе из Приватбанка около 5,5 миллиардов долларов бывшими собственниками.

О газовом транзите. Российская сторона заявила, что достижение договоренностей с Украиной по вопросам транзита и поставок газа возможно лишь при отсутствии каких-либо судебных претензий.

О Зеленском. Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.

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Зеленский Приватбанк

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Экономическая правда
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