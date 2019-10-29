Зеленский: Украина находится на пороге экономического прорыва
Президент Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.
Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе.
"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем", - подчеркнул президент.
По его словам, о реальности такого прорыва свидетельствуют ключевые показатели.
"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году.
Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "позитивный", - перечислил Зеленский.
Президент добавил, что Украина существенно улучшила позиции по защите миноритарных акционеров при получении разрешений на строительство.
Также, по его словам, снижение Нацбанком учетной ставки на 1% свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению кредитных средств.
"Украина становится действительно стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", - убежден Зеленский.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский на открытии инвестиционного форума в Мариуполе сравнил Украину с компанией Apple и лично пообещал защиту каждому инвестору.
Экономическая правда
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