Из цифровой экономики в креативную: как создать продукт, который все хотят. Кейс Creative States, Илья Кенигштейн

В совместном проекте ЭП и Creative States — рассказ о том, как технологии меняют экономику. Проект открывает интервью СЕО и основателя сети бизнес-пространств Creative States Ильи Кенигштейна.

Основа сегодняшней экономики — совместное потребление. Популяризация Uber, Airbnb и множества других проектов среди украинцев только доказывает эффективность sharing economy.

Все началось в 1970-е, когда "сквоттеры", они же коммуны хиппи, захватывали заброшенные здания и заселяли их.

В 2008 году рухнул Lehman Brothers Holdings — ведущий американский инвестиционный банк. Корпоративные рынки стали диджитализироваться. Верх взяла технология.

Экономика стала креативной. Сегодня люди "шейрят" машины, квартиры, доступ к знаниям и не только.

В совместном проекте "Экономической правды" и Creative States — рассказ о том, как технологии меняют экономику до неузнаваемости. Проект открывает интервью СЕО и основателя сети бизнес-пространств Creative States Ильи Кенигштейна для выпуска Father Business Андрея Федорива.

Илья как визионер sharing economy в бизнесе объясняет принцип совместного потребления на примере офисных пространств. В следующих публикациях он выступит интервьюером украинского бизнеса, разделяющего концепцию sharing economy.

О бизнесе с человеческим лицом и планах на Creative States

— Расскажи о своей жизни за три минуты.

— Я родился во Львове. Когда был маленьким, переехал в Израиль. Прожил там более 20 лет и в 2007 году вернулся. С тех пор постоянно нахожусь здесь.

— Чем ты занимался 20 лет в Израиле?

— Сначала учился, потом работал в израильской русскоязычной газете. Затем трудился на канале NTV International, потом пришел в компанию MSN Israel, это дочерняя компания Microsoft, и за пять-шесть лет построил большой интернет-портал, до сих пор очень популярный среди русскоязычных израильтян.

В 2007 году я получил предложение переехать в Киев. Некоторое время занимался медиахолдингом "Обозреватель". После этого открыл свою компанию, мы пытались сделать два проекта. Второй, "Покупон", здорово "выстрелил". В 2013 году, вернувшись с "зимовки" в Украину, задумал создать крутой креативный "хаб".

Идея была настолько сильно энергетически заряженная, что она меня все эти пять лет и поддерживала. У меня было много падений и ошибок. В результате я нащупал идеальную модель, которая выразилась в Creative States.

— В чем суть идеи? Почему она "выстрелила" лишь в 2019 году?

— В 2013 году была идея социального проекта. "Креативный квартал", который я тогда задумал, менял бы мышление всех, кто бы туда заходил или жил вокруг.

фото fedoriv vlog

— То есть в 2013 году создание такого кластера ты воспринимал не как бизнес, а как волонтерскую инициативу, и это было ошибкой?

— Это было абсолютной ошибкой. В Украине принято считать, что если это бизнес, то ты должен извиняться за что-то. Если ты делаешь fuckin бизнес с человеческим лицом, то ты, наоборот, должен этим гордиться, ты должен делать бизнес.

Какая задача у бизнеса? Зарабатывать деньги. Я не думал про это раньше. Я хотел осуществить красивую мечту, создать крутой энергетический проект, место силы. Я не думал про бизнес-модели. Какая бы у тебя ни была крутая идея, если она основана на донорстве, на постоянной поддержке, эта идея обречена на провал.

— Чему еще ты научился?

— Фокусу, пониманию бизнес-составляющей. Проект научил меня игнорировать чудаков, которые завидуют, которые говорят: "У тебя все хорошо, но не очень. Вон там дверь скрипит, здесь царапинка на стенке". Люди никогда не будут довольны.

Меня это научило простой истине: если ты хочешь бежать вперед, развиваться быстро, у тебя всегда будет череда компромиссов, через которые ты должен пройти. "Коворкинговая" индустрия — эта та индустрия, где дьявол — в мелочах.

— В каких?

— В том, как рассчитываешь пространство. Его нужно рассчитать до сантиметров. Где будут офисы, сколько в каждом офисе должно быть чистого пространства для рабочего места, сколько таких мест должно быть, какого размера должен быть "лаунж", где он должен находиться с точки зрения восхода и заката солнца.

— Сколько рабочих мест может разместиться на 1 тыс кв м?

— Раздели на шесть, получится плюс-минус, но это — включая общие зоны.

В БЦ Senator, если говорить про hot desks, у нас стоимость начинается от 300 долл за человека. Если говорить про место внутри офиса — около 400 долл за человека. Это включает полностью оборудованный офис, кофе, чай, двухканальный интернет, какое-то количество часов в переговорной комнате, happy hours.

Все это "под ключ", ни за что больше не нужно доплачивать. Это выгодно. Когда вы начинаете сравнивать с обычным офисом у себя дома или в плохом бизнес-центре на окраине Киева, вы понимаете, что платите меньше. Возьмите в расчет, что вы должны вложить деньги в ремонт, которые сгорят при переезде в другой офис.

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Почему в команде важно доверие, и каково будущее офисной недвижимости

— Можешь сказать два слова о Creative Quarter в Gulliver? Что там было хорошего и какой статус сейчас?

— Когда я понял, что нужно уходить с головой в бизнес, я начал думать, где его запустить в Киеве. На каком-то этапе я случайно получил приглашение от Романа Хмиля посетить брейншторм его идеи по созданию аутсорсинговой компании.

Роман подошел ко мне в конце этого мероприятия и предложил отдельно встретиться и поговорить по поводу сотрудничества. Мы встретились через пару дней. Я ему предложил партнерство, это была моя главная ошибка. Как ты правильно когда-то сказал, "если вы можете не иметь партнеров, не имейте их".

Тогда я этого, к сожалению, не знал. Я его пригласил в компанию. В результате первую локацию запустили в марте 2017 года. В октябре 2018 года он у меня эту компанию "отрейдерил". То есть в один день я просто не смог попасть в свою же компанию, акционером которой являлся.

Партнеры предложили выкупить мою долю за пустяк, за "две копейки", и после этого цинично "отрейдерили" компанию, ужав мою долю с 30% до 4-5%.

— В какой-то момент ты остался за бортом бизнеса, в котором участвовал, который строил. Как у тебя получилось встать?

— Совет — говорить с людьми. Отпусти, но не забывай. Иди и строй заново, делай свой проект еще больше и лучше, чем он был. У того, что с тобой произошло, нет срока давности. Ты к этому вернешься тогда, когда будешь в точке силы.

У нас в управлении 8 тыс кв м, из которых половина работает, а половина строится, это Creative Stateof Arsenal. Это самая большая локация из всех, она открывается в начале 2020 года. Она будет как первые две вместе взятые — Senator и Gulliver.

— По поводу Creative States: почему такая большая скорость и как ты операционно обеспечиваешь ее?

— В первую очередь, это команда. Каждый занимается своим. Здесь важно доверие. Если ты не доверяешь, если ты все держишь возле себя, если ты каждый день всех проверяешь, тебе будет тяжело построить и содержать даже одну локацию.

С точки зрения "операционки" для нас это "челлендж". Мы растем, у нас, помимо трех существующих локаций, в ближайшее время будет заявлено еще несколько. Мы хотим построить сеть. Я строю, потому что меня прет. Знаешь, как дофамин.

Каждый раз, когда ты создаешь и заполняешь новую локацию, ты понимаешь, что твой продукт пользуется спросом. Люди заезжают, подписывают с нами контракт на год, вносят предоплату за год. Они понимают, что это выгодно, они не хотят упустить возможность, они хотят зафиксировать определенную цену.

У нас заполнена локация на 100% в Senator и на 70% — в Gulliver. Мы открылись в Senator в конце марта 2019 года. За все это время, к началу сентября, съехало 2,5 компании, которые заранее планировали заехать к нам на какой-то период.

фото fedoriv vlog

— У тебя все места концептуальные: здесь одна Америка, там — другая Америка. Тебе не кажется, что эта чрезмерность в декорировании в какой-то момент станет раздражать людей и им захочется просто выдохнуть?

— Если она станет раздражать, мы переделаем. В этом и заключается концепция. Нас спрашивают: "Зачем вы сделали эту локацию в стиле Лос-Анджелеса, в виде таких Rock Ages?". Мы говорим: "Чуваки, мы просто четко считаем деньги".

Мы как Hilton для бизнеса. Наши основные резиденты — это IT-компании, много украинских компаний, много западных — из Штатов, Дании, Германии, Франции, Израиля. К нам приезжают их "фаундеры", чтобы договориться по поводу своего офисного пространства. Они родились в 1970-х, выросли на этом glam rock 1980-х, для них это эмоциональная деталь, которая убеждает, что к нам нужно заезжать.

80% наших офисов унифицированы. Если ты зайдешь в офис в Senator и затем с закрытыми глазами переместишься в офис в Gulliver, для тебя это будет один офис. Может, стены будут немного другого цвета, лампы на потолке немного другие, остальное — то же самое. Главное, что мы "дизайним", — "лаунжи", кухни, туалет.

— То есть, грубо говоря, ты отрываешься в общественных зонах, а офисы держишь нейтральными и поэтому думаешь, что там люди выдохнут?

— Да, когда человек выходит из офиса в общую зону, у него меняется картинка.

— Каким ты видишь будущее тренда "коворкингов" в офисной недвижимости в Киеве, Украине, мире через пять лет? Читай также Будущее коворкингов: как предприниматели задают тренды для рабочих пространств Офисы — уже не место для работы. Что происходит с рынком офисной недвижимости? Roshen Plaza. Что строит на месте Киевской фабрики корпорация Порошенко

— В ближайшие семь-восемь лет в Украине и в ближайшие пять-шесть лет в мире почти все поделятся на два лагеря.

Первый — те, кто строят свои "хабы", это будут огромные корпорации.

Второй — те, которые въезжают в пространства типа нашего.

Это не временный тренд, это серьезная революция на рынке real estate, потому что для компаний офисы перестали быть ценностью.

У нас это не сильно ощущается, потому что у нас конкуренции почти нет, только в определенных секторах.

Для "айтишников" мы ценность. Они получают зарплаты на западном уровне, у них западные заказчики, для которых вообще нет вопроса, где у нас "скайп-румы", где у нас "переговорки", как они работают — они все это знают.

С точки зрения других секторов здесь вопрос экономики, например, в Штатах или в Лондоне, где WeWork является главным арендатором. Это говорит о том, что есть потребность. Они же не будут строить просто так. Помимо WeWork, в Нью Йорке, Лондоне и других городах есть сотни аналогичных проектов, и все не бедствуют.

фото fedoriv vlog

— Для меня будущее бизнеса — это автоматизация, умноженная на эмоции.

Если занимаешься эмоциями, но не инвестируешь в "диджитализацию", то останешься один, как актер бродячего театра. Если инвестируешь в "диджитализацию", но не инвестируешь в эмоции, тоже останешься один. Нет выбора, нужно все это сочетать и делать это круто, выбрав фокус.

— Еще одна вещь важна: нужно не строить свою жизнь напоказ, нужно не бояться упасть, не бояться, что о тебе скажут люди. Люди всегда говорят о тебе хуже, чем ты думаешь. Если тебе плевать на это, то ты, по большому счету, уже победил.

В Калифорнии ты не поднимешь деньги у "ангелов", если ты не упал один раз. Они скажут: "Слушай, ну ты же на нас упадешь". Если у тебя уже был опыт, был "фейл", то они тебе больше доверяют. Понимают, что ты уже эти ошибки не повторишь.

— Какие уроки можно вынести из твоих падений?

— Всегда договариваться с партнерами, подписывать все, что только можно подписать, особенно если вы слабый партнер. Не бояться упасть. Падение — это не смерть и не конец всего. И каждый день "переизобретать" себя.