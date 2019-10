Вывод из Приватбанка 5,5 миллиардов долларов: в ЕБРР ожидают активизации расследования

В Европейском банке реконострукции и развития заявили, что ожидают активизации расследования дел о выводе из Приватбанка около 5,5 миллиардов долларов бывшими собственниками.

Об этом в комментарии hromadske в кулуарах инвестиционного форпуму в Мариуполе заявил вице-президент ЕБРР Алан Пию.

По его словам, в ЕБРР приветствуют заявление Офиса президента о том, что Приватбанк не может вернуться к прежним владельцам, но необходимо посмотреть, как это будет реализовано на практике.

"Вторая вещь. Насколько вы знаете, менеджмент Приватбанка инициировал ряд исков, в частности в Великобритании и Украине для того, чтобы вернуть активы, которые были выведены из банка.

Недавно в Лондоне приняли очень важное решение, которое подтверждает, что дело подпадает под британскую юрисдикцию. В Украине также есть дела, которые находятся в различных государственных учреждениях и мы ожидаем, что эти институты сделают то, что необходимо для прогресса в этих делах в Украине", - заявил Пию.

Он добавил, что НАБУ, Генпрокуратура и СБУ не являются судами, на которые правительство не может оказывать давления, поэтому в ЕБРР ожидают активизации работы по расследованию дел по выводу из Приватбанка около 5,5 миллиарда долларов.

В Офисе президента Зеленского на встрече с послами стран "Большой семерки" заявили, что какими бы ни были судебные решения, оснований для возвращения Приватбанка бывшим акционерам нет.

Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции, которым признали дело банка против его бывших владельцев Коломойского и Боголюбова таким, которое не является в юрисдикции этого суда.

Слушания в Апелляционном суде Лондона в июле проходили в открытом режиме 5 дней.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

