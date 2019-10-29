Никто не собирается возвращать Приватбанк бывшим владельцам — президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть не собирается возвращать проблемные банки, в том числе Приватбанк, их прежним владельцам.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме в Мариуполе.

"С рынка были выведены около 100 банков, в частности "Дельта банк", "Надра банк", банк "Финансы и кредит". Национализирован Приватбанк. В каждом из этих дел, я еще раз повторю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца", - заверил Зеленский.

По его словам, все проблемы этих банков не могут решаться за счет налогов, которые платят простые украинцы.

"Ходят слухи о том, что президент или кто-то из его окружения хочет вернуть Приватбанк прежним владельцам. Это неправда. Мы не собираемся возвращать банки бывшим владельцам", - подчеркнул президент.

Напоминаем:

Ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.

Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.

Позже в пресс-службе премьер-министра заявили, что "информация, содержащаяся в материале издания Financial Times, не соответствует принципам объективности".

Экономическая правда