Новости 28 октября: отмена ЕСВ, увольнение Лавренюка, отход Жеваго

Об отмене ЕСВ. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил к обсуждению ряд решений для налоговой реформы, в частности, отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.

Об увольнении Лавренюка. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что завершает работу в министерстве.

О большой приватизации. Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества, для дальнейшей приватизации, дела первых пяти предприятий - гостиницы "Днепр", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".

О самых прибыльных госкомпаниях. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало список 10 государственных компаний сектора с наибольшим показателем чистой прибыли по состоянию на 1 июля 2019 года.

Об отходе Жеваго. Константин Жеваго по собственной инициативе покидает пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

О суде между Приватбанком и авиакомпанией Коломойского. Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отказал в признании кредиторских требований на 1,5 миллиарда гривень к "Днеправиа", которая принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского.

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