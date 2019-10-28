Заместитель главы Мининфраструктуры Лавренюк уходит в отставку

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что завершает работу в министерстве.

Об этом он написал в Facebook.

"На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства", - заявил Лавренюк.

"Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена и нужно двигаться дальше", - написал он о причинах увольнения.

По данным ЭП, Юрий Лавренюк, который с 2016 года занимает должность заместителя министра и отвечает за портовое направление, представляет в транспортном ведомстве интересы главы МВД Авакова.

В 2000-х годах Лавренюк работал в структурах МВД, до назначения в министерство возглавлял Всеукраинскую специальную коллегию по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

После новости в сентябре о том, что Лавренюк может остаться, сразу несколько профильных ассоциаций опубликовали письма на имя президента и премьера с просьбой не допустить его переназначения, поскольку с ним, вродебы, связаны едва ли не все коррупционные скандалы последних лет.

По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера, с руководством Лавренюка связывают неэффективный габаритно-весовой контроль на дорогах, уничтожение надзора за безопасностью мореплавания в портах, поборы инспекторов, контролирующих морские суда в портах, создание ГП "Морричсервис", которое навьязывает морским агентам платные услуги по оформлению судов, закрытие большинства тренажерных центров для моряков, увеличение коррупции в системе дипломирования моряков, незаконное увольнение капитанов портов.

Экономическая правда