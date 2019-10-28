Жеваго временно покидает пост гендиректора Ferrexpo

Константин Жеваго по собственной инициативе покидает пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на Лондонской бирже в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающиеся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года", - говорится в заявлении Ferrexpo.

Отмечается, что совет директоров поручил исполнение обязанностей гендиректора финдиректору Крису Мэве, который возьмет на себя все исполнительные обязанности Жеваго в дополнение к его финансовым обязательствам.

В то же время Жеваго, будучи крупным акционером компании, останется в совете директоров как независимый, неисполнительный директор.

Эти изменения вступят в силу немедленно и до дальнейшего уведомления.

"Совет директоров, включая господина Жеваго, считает, что эта временная смена руководства нужна и в интересах всех акционеров, чтобы господин Жеваго мог сосредоточиться на текущих делах в Украине, не влияя на деятельность компании.

Господин Жеваго, как и раньше, имеет полную поддержку совета", - заявил глава совета директоров компании Стив Лукас.

Напомним:

Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел на допрос.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.