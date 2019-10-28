Зеленский передал на приватизацию 5 госпредприятий
Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества, для дальнейшей приватизации, дела первых пяти предприятий - гостиницы "Днепр", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети".
Об этом, во время пресс-брифинга, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.
"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, которые находились в управлении Государственного управления делами Фонду госимущества на приватизацию", - прокомментировала Ковалив.
При этом она отметила, что "Центрсервис", по сути, является коммерческой недвижимостью, а "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети" преимущественно сдавали недвижимость в аренду.
Отмечается, что госпредприятия отобрали после инвентаризации.
"Мы выбрали первые пять, которые полностью готовы, по которым у нас нет запретов, судов и других юридических ограничений на приватизацию", - отметила Ковалив.
По ее словам, следующим шагом станет передача в Фонд госимущества еще девяти объектов.
"Сейчас по ним продолжается инвентаризация и подготовительная работа, по некоторым мы отстаиваем в судах интересы государства", - уточнила заместитель главы Офиса президента, уточнив, что речь идет о гостинице "Украина" и комплексах "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица".
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