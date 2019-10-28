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Топ-10 самых прибыльных госкомпаний — Минэкономики

Понедельник, 28 октября 2019, 12:35

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало список 10 государственных компаний сектора с наибольшим показателем чистой прибыли по состоянию на 1 июля 2019 года.

В сумме 10 госкомпаний заработали более 32 миллиардов гривень чистой прибыли.

Подавляющее большинство прибыли заработал НАК Нафтогаз - около 75 процентов от всей суммы.

Следом за ним идут энергетические предприятия: "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Укрзализныця заработала более 1 милллиарда дохода и заняла 5 место.

Аэропорт Борисполь, руководство которого выступило против передачи предприятия в концессию, занял 7 место и заработал 792,5 миллиона гривен чистой прибыли.

 
Данные Минэкономики

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Минэкономики

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