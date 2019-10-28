Суд отклонил жалобу Приватбанка к авиакомпании Коломойского на 1,5 миллиарда

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка и отказал в признании кредиторских требований на 1,5 миллиарда гривень к "Днеправиа", которая принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского.

Соответствующее решение суд принял 10 октября, сообщает Finabalance.

Отмечается, что требования ПриватБанка включали вознаграждение и пеню по кредитным договорам за 2011-2014 годы.

Основанием для отказа послужили решения Верховного Суда о признании этих соглашений частично недействительными. Ранее ВС учел, что поручитель выполнил основное долговое обязательство заемщика.

Кроме того, суд посчитал, что "уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости".

Инициатор дела про признание банкротом "Днеправиа" - "Укртатнафта" (предприятие, также контролируемое группой "Приват" Коломойского).

Напоминаем:

"Днеправиа" осуществляла регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ.

ФГИ в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера".

В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.

Решением хозсуда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта 2017 года решено 94,5% акций ПАО "Авиационная компания "Днипроавиа" списать в пользу государства.

17 декабря 2018 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве "Днеправиа" отказался удовлетворить заявление Приватбанка о признании его требований к "Днеправиа" в размере 1,5 млрд грн.

26 сентября Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к компании "Галтера" в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28 августа 2009 года.