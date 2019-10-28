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Глава Минэкономики выступает за отмену ЕСВ

Понедельник, 28 октября 2019, 09:49

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил к обсуждению ряд решений для налоговой реформы, в частности, отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, налоги должны стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплат. Министр считает, что для этого нужно максимально снизить налоги на труд и увеличить налоги на активы.

Министр привел свое видение налоговой реформы:

  • Отменить ЕСВ.
  • Максимально снизить налог на доход физического лица.
  • Для компенсации, поднять налог на недвижимость, на землю и другие активы.
  • Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
    Не трогать НДС. Улучшить сбор.
  • Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.
  • Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест.

"Все эти 8 пунктов - до обсуждения. Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", - отметил министр.

Он добавил, что на практике менять систему налогов очень сложно, потому что есть большие расходы.

Экономическая правда

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Минэкономики налоги

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