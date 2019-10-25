Новости 25 октября: банкнота 1000 гривень, конец Укрсоцбанка, проблемы у "Турецкого потока"
О банкноте 1000 гривень. 25 октября в наличном обращении появится банкнота нового самого высокого номинала - 1000 гривен.
О конце Укрсоцбанка. Национальный банк отозвал лицензию и исключил "Укрсоцбанк" из госреестра банков - решение связано с присоединениям банка к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.
О разделении Укрзализныци. "Укрзализныця" планирует завершить разделение на 3 операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - до конца 2021 года.
О проблемах у "Турецкого потока". Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление Турецким Потоком.
О схемах Маркаровой. Действующий министр финансов Оксана Маркарова накануне банкротства банка, совладельцем которого была, вывела из его активов на свою фирму более 4000 кв.м. элитной недвижимости на Подоле, заплатив за имущество в несколько раз меньше его залоговой стоимости.
О цейлонском чае. Чайное бюро Шри-Ланки в рамках глобальной рекламной кампании Цейлонского чая выделит 50 миллионов гривен на популяризацию чая в Украине.
О запасах газа. Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 миллиардов кубометров - это самый высокий за последние 10 лет уровень.
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Табачные компании "собирают чемоданы": кому это выгодно и с чего все началось
Международные компании — производители сигарет грозятся уйти из Украины и отказываются выкупать у государства заказанные акцизные марки. Причина — в скандальной поправке к законопроекту, которая перераспределяет доходы на табачном рынке. Как это произошло и кто выиграет? (укр)
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