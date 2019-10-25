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Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен

Пятница, 25 октября 2019, 09:48
 

25 октября в наличном обращении появится банкнота нового самого высокого номинала - 1000 гривен.

Запуск новой банкноты в Нацбанке анонсировали еще в июне.

На аверсе купюры изображен философ, естествоиспытатель, основоположник геохимии, биогеохимии и радиогеологии, учения о биосфере и космизме Владимир Вернадский. На реверсе – президиум Национальной академии наук.

По оценкам регулятора, введение новой банкноты повысит удобство расчетов для граждан и бизнеса, а также будет способствовать снижению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

Кроме того, этот шаг позволит существенно сэкономить расходы НБУ на печать, хранение, обработку и перевозку банкнот.

Сначала Нацбанк планирует ввести в обращение около 5 миллионов штук таких банкнот.

Экономическая правда

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