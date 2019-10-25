Чайное бюро Шри-Ланки выделит 50 миллионов на популяризацию Цейлонского чая в Украине

Чайное бюро Шри-Ланки в рамках глобальной рекламной кампании Цейлонского чая выделит 50 миллионов гривен на популяризацию чая в Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе бюро.

"Мы рассматриваем украинский рынок чая как один из самых перспективных, ведь видим положительные изменения и в экономике страны, и в запросах потребителей - их требования к качеству продуктов, готовность выбирать лучшее, чтобы обеспечить себе и своей семье здоровый образ жизни, натуральность, безопасность.

В Украине представлена вся линейка нашей продукции. Мы надеемся, что и украинские дистрибьюторы поддержат наше стремление усилить присутствие на украинском рынке, и наше сотрудничество будет взаимовыгодным для всех сторон и подарит бизнесу - результат, а людям - удовольствие и здоровье", - заявил глава Чайного бюро Шри-Ланки Люсилли Видживардена.

Отмечается, что в течение 2 лет на 12 рынках во всех регионах мира, включая Украину, Японию, Китай, США, Австралию, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Германию, Чили и Иран, будет реализовано глобальную коммуникационную кампанию по продвижению Цейлонского чая.

"Ее ключевые составляющие отражают философию производителя и громкие конкурентные преимущества признанного в мире чая: подлинность, натуральность, здоровье и хорошее самочувствие", - добавляют в бюро.

Общий бюджет кампании составит 30 миллионов долларов, в частности, в Украине - 2 миллиона долларов (50 миллионов гривен).

"Динамика продаж Цейлонского чая на украинском рынке пока доказывает необходимость и своевременность коммуникационной кампании: из-за ряда объективных обстоятельств объемы его реализации снизились от 6400 тыс кг в 2014-м - до 3300 тыс кг в 2018-м, что привело к выравниванию позиций Шри-ланкийского продукта с индийским чаем, но позволило сохранить существенный отрыв от всех конкурентов", - говорится в пресс-релизе.

Экономическая правда