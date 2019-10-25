НБУ отозвал лицензию у "Укрсоцбанка"

Национальный банк отозвал лицензию и исключил "Укрсоцбанк" из госреестра банков - решение связано с присоединениям банка к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс служба регулятора.

"Правопреемником активов и обязательств АО "Укрсоцбанк" с 15 октября 2019 стало АО "Альфа-Банк", - говорится в сообщении.

Разрешение на реорганизацию "Укрсоцбанка" Нацбанк предоставил 12 сентября.

В Нацбанке отметили, что согласно ЗУ "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" присоединение по упрощенной процедуре позволяет сократить срок процедуры в несколько раз - с 18 до трех-четырех месяцев.

Напомним:

Национальный банк 12 сентября предоставил разрешение Альфа-Банку и Укрсоцбанку на реорганизацию путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.

В результате реорганизации Укрсоцбанк передаст по передаточному акту все свое имущество, права и обязанности правопреемнику - Альфа-Банку - и прекратит свое существование как юридическое лицо.

По передаточному акту Укрсоцбанк передаст также имущество и средства, на которые наложено обременение и ограничения на распоряжение с сохранением таких обременений и ограничений на распоряжение.

Чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

В конце октября 2016 года холдинговая компания ABH Holdings SA, владеющая "Альфа-Банком", и UniCredit Group объявили о завершении сделки по передаче 99,9% "Укрсоцбанка", актива UCG в Украине, в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.

"Альфа-Банк" в Украине принадлежит "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

На официальном сайте НБУ Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – гражданами России.

Экономическая правда