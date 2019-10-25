В Укрзализныце планируют завершить разделение на 3 компании до 2022 года

"Укрзализныця" планирует завершить разделение на 3 операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - до конца 2021 года.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевський во время дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать", передает "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о сроках: мы рассматриваем это по истечении двух лет. До конца 2021 - выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделу", - сказал он.

По словам Саболевского, правление компании поддерживает идею дальнейшего развития как холдинга, который после разделения будет владеть тремя компаниями (грузоперевозки, пассажироперевозки, инфраструктура), как это реализовано в Польше, Франции и Германии.

Напомним, президент Владимир Зеленский в начале сентября поручил Кабмину до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця".

Ответственными за подготовку плана назначили премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Кабмин намерен в ближайшие пять лет осуществить IPO для "Укрзализныци".

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