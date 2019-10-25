Запасы в хранилищах газа стали рекордными за последние 10 лет

Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 миллиардов кубометров - это самый высокий за последние 10 лет уровень.

Об этом сообщает пресс служба "Нафтогаза".

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд кубометров, что на 4,5 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на эту же дату (25 октября)", - заявили в компании.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что такие запасы газа гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается.

Напомним:

В сентябре в связи с достижением расчетных объемов прекращено закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.

Экономическая правда