Запасы в хранилищах газа стали рекордными за последние 10 лет
Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 миллиардов кубометров - это самый высокий за последние 10 лет уровень.
Об этом сообщает пресс служба "Нафтогаза".
"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд кубометров, что на 4,5 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на эту же дату (25 октября)", - заявили в компании.
В "Нафтогазе" подчеркивают, что такие запасы газа гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Закачка газа в ПХГ продолжается.
Напомним:
В сентябре в связи с достижением расчетных объемов прекращено закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.
Экономическая правда
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