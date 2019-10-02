Новости 2 октября: импорт электроэнергии из РФ, обесценивание гривни и открытие космоса
О чем все говорили сегодня?
О штрафах для "евробляхеров". По итогам заседания правительства, было решено не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.
Об импорте электроэнергии из России. Пять украинских компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России в октябре.
Об обесценивании гривни. Гривня на закрытии межбанка приблизилась к 25 за доллар, на "черном" рынке показатель уже превысил 25 за доллар.
О проигрыше Жеваго. Суд принял решение о взыскании с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд гривен в пользу Нацбанка в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования.
Об открытии космоса. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе и запускать ракеты в космос.
О платных дорогах. В Кабинете министров планируют сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев.
Вы хотите знать больше?
"Фантастические планы и где их искать". Какой Украина будет через пять лет по Зеленскому
В правительстве рассказали, в какой стране украинцы будут жить в 2024 году.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua