Премьер пообещал, что "евробляхеров" не будут штрафовать до конца года

По итогам заседания правительства, было решено не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге для прессы.

"Очевидно, что мы должны решить проблему с людьми, которые оказались в такой ситуации", - заявил глава правительства.

"К моменту пока мы не найдем адекватного решения, мы предоставляем распоряжение органам полиции не применять штрафных санкций, для того чтобы не вызвать лишних конфликтов", - отметил премьер

Напомним:



В среду под стенами парламента состоялся митинг "евробляхеров" с требованиями зарегистрировать законопроект о растаможивании, и ускорить всю процедуру его принятия.

Утром к митингующим вышел глава комитета налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, а позже лидер активистов Олег Ярошевич встретился с премьер-министром.

По словам Ярошевича, Гончарук пообещал взять вопрос под личный контроль, и правительственным приказом сделать законопроект важным для принятия.

В сентябре парламент отложил на 3 месяца штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией.

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Экономическая правда