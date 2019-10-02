"Фантастические планы и где их искать". Какой Украина будет через пять лет по Зеленскому

В правительстве рассказали, в какой стране украинцы будут жить в 2024 году.(укр)

Напередодні Кабінет міністрів схвалив План дій на п'ять років. Про деякі цілі цього амбіційного документу ЕП уже писала раніше.

"Це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше", — зазначається у вступі до програми.

"Запропоновані урядові цілі спрямовані переважно не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях. За досягнення кожної із запропонованих цілей в уряді відповідатиме конкретна особа", — наголошується в документі.

Дійсно, програма дій містить прописані окремо для кожного міністерства цілі. Здебільшого йдеться про конкретні кількісні показники. Проте у багатьох випадках урядовці обійшлись і без них, обмежившись простими "зменшити" або "збільшити".

Загалом на 130 сторінках документу розписані лише цілі. Відповіді на питання "Як це уряд збирається зробити?" в документі немає.

Що ж стосується заявлених показників, то їх втілення в життя також, на перший погляд, здається нездійсненим. Хоча в команді Зеленського вважають інакше.

ЕП умовно поділила головні цілі на чотири блоки. Перший — що зміниться для населення. Другий — що зміниться для бізнесу. Третій — для держави. Четвертий — нові стандарати послуг для населення, які пропонує Кабмін.

Цей план дій уряду — це ідеальний список зобов'язань, який може стати орієнтиром і для громадськості, якщо раптом влада почне змінювати пріоритети. Єдина проблема лише в тому, що в житті подібні документи ні один з урядів не виконував. Хіба що точково.

Тривалість життя зросте на 5%

Рівень смертності впаде на 5%

Рівень безробіття знизиться з 9,6% до 5%.

Середній строк пошуку легальної роботи зменшиться з 3,6 до 2 місяців.

Суттєво знизяться відсоткові ставки за кредитами в гривні

100% державних послуг будуть доступні онлайн

60% українців будуть користуватись онлайн-послугами

Збільшиться частка авіаційних low-cost маршрутів з 38% до 63%

Наближення середньої вартості квитка до середньоєвропейських

Аварійність в країні знизиться на 30%

Час в дорозі зменшиться на 10%

Відсоток міжнародних автошляхів та населених пунктів з покриттям високошвидкісним Інтернетом — не менше 30 Мбіт/с

Поменшає українців, що знаходяться за межею енергетичної бідності та потребують державної підтримки.

До 80% українців будуть задоволені отриманими комунальними послугами

Енергоспоживання на опалення та гаряче водопостачання для мешканців багатоповерхівок зменшиться на 20%

На 40% виросте рівень задоволеності населення якістю та безпекою життя в містах

Індекс задоволеності громадян житловими умовами зростатиме на 5% щороку

Українські міста будуть додавати у міжнародному рейтингу Global Liveability Index видання The Economist

За оренда 1 га землі її власник отримуватиме не менше 4000 гривень (зараз в середньому 1700)

Кількість випадків харчових отруєнь зменшиться до 30 на 1 мільйон населення.

Зменшаться витрати та час на податкове адміністрування

Знизиться загальне податкове навантаження

Суттєво знизяться відсоткові ставки за кредитами в гривні

Зменшиться на 10% рівень ввізних мит, у тому числі захисних, для топ-100 товарних ліній на топ-20 ринках експорту

Менше часу на оформлення експорту — з 66 годин до 24 годин

В 5-ти найбільших галузях стане менше монополізму — індекс Герфіндаля-Гіршмана* знизиться в два рази (Індекс розраховує рівень монополізованості. Чим більше індекс, тим сильніші монополії і тим гірше це для громадян та економіки)

Зростання сплати роялті власникам прав у 1,5–2 рази

Частка держави в економіці зменшиться до 5%

Рентабельність активів державних компаній зросте з 2,1% до 5%

Бюджетний дефіцит знизиться до 1,5% в 2024 році

Скоротиться відношення державного боргу до ВВП до 40%

До 30% зменшаться частки одного джерела в загальному обсязі будь-якого енергетичного ресурсу. Крім ядерного палива.

Доступність закладів освіти (дошкільної, шкільної освіти) Час підвезення до опорного закладу не більше 30 хвилин в одну сторону якісним дорожнім покриттям

У школах швидкісний Wі-Fі Інтернет не менше 100 Мбіт/с

У кожній школі на кожні 300 дітей повинно бути мінімум 2 комп’ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному

Туалетні приміщення знаходяться в будівлі закладу

Всі опорні школи і не менше третини шкіл у містах мають стадіон такого стандарту: велике або середнє (40 х 60) футбольне поле з професійним штучним покриттям, професійне легкоатлетичне покриття бігових доріжок, поле для міні-футболу із штучним покриттям, майданчик для баскетболу/волейболу з гумовим покриттям, зона воркаута, освітлення всіх майданчиків

У кожному шкільному класі не менше 15 та не більше 30 учнів

100% доступність будівель усіх шкіл, включаючи туалети, для дітей з особливими потребами та доступ для них на кожний поверх

Кожна школа на 100% відповідає принципам нового освітнього простору

Інклюзивний ресурсний центр – один на 7 000 дітей у сільській місцевості та один на 12 000 дітей у місті

100% дітей 4–6 річного віку мають можливість бути охопленими різними формами дошкільної освіти (дитячі садки, ДНЗ)

Сімейний лікар або фельдшер – не далі, ніж за 7 км

Досяжність закладів вторинної та третинної медичної допомоги та лiкарень iнтенсивного лiкування (лікарні, амбулаторна та стаціонарна допомога) 60 км або 60 хвилин. Можливість отримати безкоштовну медичну допомогу у разі iнфаркту, iнсульту та пологiв

Час прибуття екстреної медичної допомоги: у місті до 10 хвилин, поза межами міст – до 20 хвилин

Пацієнт може отримати необхідні йому ліки у зручному для нього місці: кількість аптек, що реімбурсують ліки за програмою "Доступні ліки" – 22 000 одиниць; кількість найменувань ліків, що реімбурсуються, – 500 одиниць

Час прибуття наряду (екіпажу) поліції до місця виклику з моменту отримання завдання від диспетчера служби "102": на території міста – до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) – до 20 хвилин

Цілодобова присутність поліцейського офіцера в кожній об’єднаній територіальній громаді (1 поліцейський на 6 000 жителів)

Кожен мешканець має можливість опинитись у найближчому підготовленому укритті протягом 30 хвилин від моменту сповіщення про надзвичайну ситуацію

Час прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику: на території міста – до 10 хвилин, поза межами міста (сільська місцевість) – до 20 хвилин

Час оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій: 50 % населення – до 10 хвилин; 97 % населення – до 15 хвилин

Переважна більшість послуг надається онлайн (окрім отримання водійського посвідчення вперше через необхідність складання екзаменів)

Часова доступність до ЦНАП до 30 хвилин

Діти не живуть в інтернатах. Діти протягом місяця потрапляють у малий груповий будинок або дитячий будинок сімейного типу. 1 малий груповий будинок або 1 дитячий будинок сімейного типу на кожні 8–10 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування

Особи/сім’ї, які належать до вразливих груп і мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, отримують кваліфіковану допомогу фахівців соціальної роботи на упередження (із розрахунку не менше 1 соціального працівника на 4 000 жителів у кожній ОТГ, 1 соціальний працівник на 8 000 жителів у місті)

Особи, які потребують притулку (у тому числі вагітні жінки та матері з дітьми), отримують її в межах 2 год. доступності – 1 такий заклад на 1,5 млн. жителів, але не менше ніж один на область

У кожній області – не менше ніж 5 надавачів послуг (у тому числі недержавної власності) виконують функцію геріатричних пансіонатів відповідно до оновленого стандарту

Хоспiсний догляд – 100 лiжок на 1 млн. населення

Для людей з інвалідністю – 100% доступності всіх адміністративних будівель