Импортировать электроэнергию из России в октябре планируют 5 компаний

Пять украинских компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России в октябре.

Об этом ЭП сообщили участники рынка.

Так, 301 МВТ сечения купила компания "Де Трейдинг" владельца "Донбассэнерго" Максима Ефимова.

250 МВт приобрела "Эру Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Пери. Ранее долей акций трейдера владел топ-менеджер "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Еще 249 МВт сечения получила компания "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко, 199 МВт – "Д Трейдинг", входящее в ДТЭК Рината Ахметова.

Также 100 МВт сечения приобрела компания "Юнайтед Энерджи" из орбиты Игоря Коломойского, о чем сообщалось ранее.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества.

Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым.

Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 году – 2,295 млрд кВт-ч.

В последние годы коммерческий импорт э/э из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").

Экономическая правда