Нацбанк выиграл суд у Жеваго на 1,5 миллиарда гривен

Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд гривен в пользу Нацбанка в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В то же время, отмечают в НБУ, суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с Нацбанком.

"В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед НБУ", - говорится в сообщении.

"Поскольку Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в декабре 2015 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке", - сообщает пресс-служба.

В Нацбанк отмечают, что судебный процесс тянулся почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса.

"После того, как решение суда вступит в законную силу, Нацбанк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств на выполнение решения в счет погашения задолженности банка", - заявили в пресс-службе.

Как отмечается, на сегодня общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составляет 6,75 млрд гривен.

Напомним:

Национальный банк 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении банка "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных.

На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, который опосредованно владел долей в 97,67% акций.

Экономическая правда