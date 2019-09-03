Новости 3 сентября: дилемма с "долгом Яресько", цены на газ, Ощадбанк

О дилемме с реструктуризированным долгом Яресько. Если правительство выполнит план по росту экономики, то только в 2020-2026 годах Украина будет вынуждена заплатить 9 миллиардов долларов держателям варрантов, которые были выпущены на сумму 3,24 миллиарда долларов.

Об экспансии Wizz Air. Лоукостер Wizz Air заявил об открытии 15 новых маршрутов из польских Варшавы, Кракова и Гданьска с лета 2020 года.

О зарплатах. На 1 предложение о работе в профсфере "Рабочий персонал" в июле 2019 года приходилось 1 резюме, хотя анализ базы вакансий показывает, что работодатели готовы предлагать таким специалистам конкурентоспособные зарплаты.

Об электромобилях. Мировые продажи электромобилей в июле упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование их покупок.

О ценах на газ. Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, поскольку поставщики не намерены сокращать поставки.

Об электронном документообмене. С 1 октября в Украине планируют прекратить бумажный документообмен между государственными органами, а также оцифровать существующие документы.

Об экспорте пшеницы. По состоянию на конец августа Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в 6 раз.

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