Мировые продажи электромобилей упали впервые в истории

Мировые продажи электромобилей в июле упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование их покупок.

Об этом свидетельствуют данные Sanford C.Bernstein, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Реализация машин с электродвигателями рухнула на 14% - примерно до 128 тысяч. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились", - говорится в отчете аналитической компании.

Наиболее значительные продажи в июле были зафиксированы у американской Tesla Inc. (около 20 тыс. машин) и китайской BYD Co. (порядка 16 тыс.), далее следуют германская BMW (примерно 9 тыс.) и еще одна китайская компания BAIC (около 8 тыс.).

В январе-июле глобальный электромобильный рынок вырос на 35%. По оценке экспертов Sanford C.Bernstein, по итогам всего текущего года подъем может составить 23-48% - соответственно до 2,4-2,9 млн машин, сообщило агентство Bloomberg.

"Как и ожидалось, темпы роста рынка упали в июле на фоне сокращения субсидий. Несмотря на предполагаемое краткосрочное ослабление рынка во втором полугодии 2019 года, мы остаемся позитивными в отношении долгосрочного спроса на электромобили", - говорится в отчете компании.

Напомним:

В Украине рекордно вырос спрос на новые автомобили – в августе-2019 украинцы приобрели на 12,5% больше авто, чем это было годом ранее.

Также сообщалось, что импорт авто в Украину за год вырос в 3,4 раза

А 30 августа президент Владимир Зеленский предложил дать владельцам "евроблях" еще 90 дней на растаможку авто.

Ранее также сообщалось, что спрос на электромобили в Украине за полгода вырос на 58%.