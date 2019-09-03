Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС

По состоянию на конец августа Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в 6 раз по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года – с 29,7 тысячи тонн до 188,8 тысячи тонн.

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

Отмечается, что это позволило Украине стать основным поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз с долей 42% в общем объеме импорта.

В тоже время объемы закупки мягкой пшеницы из России снизились до 42,4 тыс. тонн, а доля российской пшеницы в общем объеме импорта сократилась с 32% годом ранее до почти 10%.

Всего в период с 1 июля по 25 августа 2019 года импорт пшеницы странами ЕС вырос на 11% — до 448 тыс. тонн.

Напомним:

По результатам 2018-2019 маркетингового года Украина экспортировала рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки - на 10,5 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году.

Также напомним, что Украина в 2018 календарном году экспортировала зерна в денежном выражении на 7,2 миллиарда долларов, что является рекордным показателем.

Экономическая правда