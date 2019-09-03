В случае стремительного роста экономики Украине придется заплатить 9 миллиардов долларов кредиторам - эксперт

Если правительство выполнит план по росту экономики, то только в 2020-2026 годах Украина будет вынуждена заплатить 9 миллиардов долларов держателям варрантов, которые были выпущены на сумму 3,24 миллиарда долларов.

Об этом в Facebook написал аналитик Сoncorde Capital Александр Паращий.

"5% роста экономики в 2020 и 7% в год в 2021-2024. Я не верю, хотя не исключаю, что это возможно. Иностранные инвесторы тоже не верят - и это хорошо. Потому что если правительство серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно быстрее идти в гости к иностранным инвесторам, которые держат наши ВВП-варранты, и предлагать обмен на другие ценные бумаги (например, на еврооблигации с фиксированной ставкой купона и длительным сроком погашения)", - заявил он.

По его словам, сейчас варранты торгуются только по 88% от номинала.

"То есть теоретически их можно было бы сегодня выкупить за 2,85 млрд долларов, - и тогда не иметь проблем с вероятной уплатой 9 миллиардов долларов только в последующие семь лет. А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда (при условии, если оно будет), тем дороже нам тот выкуп обойдется.

На практике, вряд ли Украине удастся уговорить иностранцев сегодня выкупить/обменять варранты по 88% от номинала - придется что-то доплатить", - пояснил эксперт.

"На выпуске варрантов мы условно "сэкономили" на сегодня где-то 4,17 млрд долларов (на самом деле, сэкономили значительно меньше, потому что нужно учитывать, что за выпуск варрантов мы "заплатили" высшей ставкой по облигациям, которые были выпущены в результате реструктуризации 2015 года) .

3,24 млрд долга нам "временно списали", что позволило нам еще сэкономить на процентах с 2015 года где-то 0,93 млрд. Это означает, что на сегодня, если мы поменяем варранты инвесторам на другие ценные бумаги в сумме, меньшей, чем 4,17 млрд. долларов (или 129% от номинала варрантов) - то "долговую операцию" можно будет считать успешной", - добавил Паращий.

По словам эксперта, если инвесторы уже сегодня поверят в стремительный рост экономики, "то они не согласятся обменять варранты дешевле, чем на 6-7 млрд долларов (а это уже более 185% от номинала варрантов)".

"Поэтому бежать к инвесторам надо быстро. Пока не поверили и не задрали цены. А можно и не бежать - если наше правительство не верит в свои прогнозы. Или если не верит, что оно "доживет" до крупных выплат по варрантам", - подчеркнул Паращий.

Варрант — это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Напоминаем:

Украина и Комитет кредиторов в 2015 году достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.

Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций.

По условиям выпуска VRI (реструктуризированные долги Украины), инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд долларов.

В июне член команды Зеленского Даниил Гетманцев предлагал выкупить ВВП–варранты, выпущенные во время "реструктуризации Яресько".

Новое правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.

Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя вопрос о том, что Украине придется платить дополнительные средства по внешнему госдолгу в случае стремительного экономического роста, 2 сентября заявил, что "бояться экономического роста с учетом того, что надо выполнять какие-то обязательства - неадекватный подход".

Экономическая правда