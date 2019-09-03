Wizz Air открывает 15 новых маршрутов из Польши

Лоукостер Wizz Air заявил об открытии 15 новых маршрутов из польских Варшавы, Кракова и Гданьска с лета 2020 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, венгерский лоукостер будет выполнять перелеты из Варшавы на Тенерифе (Испания), в Болонью (Италия), Мадрид (Испания) и Турку (Финляндия). Из Кракова - в Тронхейм, Берген, Ставангер, Гаугесун, Тромсе (Норвегия), Верону, Милан-Мальпенса, Болонью (Италия), Барселону (Испания), Лондон-Гатвик (Великобритания). С Гданьска - в Бари.

Отмечается, что открытие новых рейсов и увеличение частот на существующих маршрутах станет возможным благодаря базированию в Польше дополнительных четырех самолетов.

"Расширяя свою деятельность, Wizz Air создает более 160 дополнительных рабочих мест и будет иметь команду из более 1100 специализированных экипажей, базирующихся в Польше", - говорится в сообщении.

Напомним:

Венгерская компания Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.

Экономическая правда