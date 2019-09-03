С 1 октября в Украине отменят бумажный документообмен между органами - Дубилет

С 1 октября в Украине планируют прекратить бумажный документообмен между государственными органами, а также оцифровать существующие документы.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров и советник главы СБУ Дмитрий Дубилет.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить", - написал Дубилет.

Он отметил, что 4 сентября планирует вынести это решение на заседание Кабмина, пояснив, что "инфраструктура для этого есть, не было лишь политической воли".

Также министр уточнил, что пока что речь идет только о докумементообмене, а не о документообороте, который подразумевает согласование документов внутри госорганов.

Полная диджитализация документооборота, отметил Дубилет, это задача на ближайшие 1-2 года.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день есть ряд документов, которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов.

"Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", - пояснил министр.

Поэтому на данном этапе планируется "одним махом" перевести все документы в цифру, "не разбираясь в их сути".

"Однако, уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе — ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и выжигание. Лучше, чем электронный документ, может быть только несуществующий документ",- резюмировал министр.

Напомним:

30 июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и дал Кабмину несколько задач по упорядочению работы госреестров и услуг онлайн.

30 августа "Укроборонпром" завершил переход на электронный документооборот. Отмечается, что с момента внедрения электронного документооборота время доставки писем от концерна до адресатов сократилось от 2-5 суток до 1-2 часов, а согласование документов ускорился до 2-3 часов.

Экономическая правда