Специальности госзначения: сколько готовы платить работодатели - исследование

На 1 предложение о работе в профсфере "Рабочий персонал" в июле 2019 года приходилось 1 резюме, хотя анализ базы вакансий показывает, что работодатели готовы предлагать таким специалистам конкурентоспособные зарплаты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ua | grc.

Отмечается, что из-за нехватки желающих Министерство образования и науки продлило прием заявлений в учреждения профтехобразования до 1 октября.

"Недобор наблюдается по многим направлениям, часть из которых входит в перечень специальностей государственного значения. Слесари, машинисты, сварщики, токари и др. Недостаток рабочего персонала уже давно на повестке дня.

Престижность профессий среди молодого поколения, активные миграционные настроения - все это приводит к тому, что на 1 предложение о работе в профсфере "Рабочий персонал" в июле 2019 года приходилось 1 резюме. Хотя анализ базы вакансий показывает: работодатели готовы предлагать таким специалистам конкурентоспособные зарплаты", - говорится в результатах исследования.

В частности, в предложениях о работе для сварщиков в течение 2019 года чаще всего фигурировали зарплаты от 15 500 до 31 000 гривен - на них приходилась почти половина (46%) всех размещенных вакансий. Еще в каждой пятой говорилось о зарплате от 31 200 до 42 900 грн.

Среди предложений с самым высоким уровнем заработной платы (от 50 000 грн) - вакансии судостроительных компаний. От сотрудников требуют опыт работы сборщиком КМС не менее 3 лет, наличие навыков работы газовой резкой, умение работать с техдокументацией, в том числе читать чертежи, наличие удостоверения с газорезки и сварки.

Для слесарей зарплаты ниже. Оклад от 8 600 до 13 400 предлагался в половине вакансий, еще у 28% - от 13 400 до 18 300 грн. Отмечается, что самые большие зарплаты фигурировали в вакансиях автомобильной отрасли. Работодатели, которые искали автослесарей с опытом работы с автомобилями бизнес-класса и премиум-сегмента от 3 лет, предлагали зарплату от 25 000 грн.

"Машинистам, которых чаще всего искали компании, работающие в добывающей отрасли, в основном были готовы платить от 14 000 до 21 100 грн, еще в четверти предложений о работе говорилось об окладе от 21 100 до 28 100 грн", - говорится в исследовании.

Подчеркивается, что наименьшая нижняя граница зарплатной вилки среди рассматриваемых специальностей - в токарей: в течение 2019 года в 39% вакансий им предлагали оклад от 5 000 до 10 000 гривен. Почти столько же предложений о работе содержали данные о зарплате от 10 000 до 20 000 грн.

"Несмотря на то, что заработные платы в этих рабочих специализациях достаточно конкурентоспособны на рынке труда Украины, уровень конкуренции в них чрезвычайно низок. Так, в течение 2019 года hh-индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий) составил 1,2 среди сварщиков, 0,6 - среди слесарей, 0,9 - среди

машинистов и 0,7 - среди токарей.

По результатам 1 квартала 2019 года в профсферах с высоким уровнем конкуренции, таких как "Начало карьеры", "Юриспруденция", "Искусство, медиа", hh-индекс составлял 8-10 резюме на одну вакансию", - отмечают авторы исследования.

Экономическая правда