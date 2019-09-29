Новости выходных: рекордное укрепление гривни, электронное резидентство и аудит банков

О чем все говорили на выходных?

О повышении рейтинга Украины. Кредитное агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В".

О рекордном укреплении гривни. Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 30 сентября на уровне 24,08 гривни за доллар.

О налоговой милиции. Кабинет министров временно оставил функции налоговой милиции в Государственной фискальной службе.

Об "электронном резидентстве". Министерство цифровой трансформации планирует реализовать проект "Электронное резидентство", позволяющий иностранным бизнесменам вести бизнес в Украине, не приезжая в нашу страну.

Об аудите больших банков. Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит forensic-аудиты по всем крупным банкам.

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