Кабмин возобновил полномочия налоговой милиции

Кабинет министров временно восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе.

Об этом говорится в постановлении № 846 от 25 сентября.

Полномочия налоговой милиции будут оставаться в ГФС до создания нового Бюро финансовых расследований.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, новое Бюро финансовых расследований после принятия Радой будет создаваться как новый орган и все сотрудники будут набираться на конкурсной основе.

"Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в Новую ДПС без конкурсов, чтобы через 4 месяца опять переводить или увольнять", - объяснила она.

В то же время, рассказывает министр, эти месяцы налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе с другими правоохранительными органам и таможней, и не будут потеряны текущие дела по конвертационным центрам, нелегальным операциям с подакцизными товарами и так далее.

Государственная фискальная служба до образования Бюро финансовых расследований получит полный доступ к реестру физических лиц - плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных.

Напомним:

Законопроект о Службе финансовых расследований был разработан Минфином во главе с Александром Данилюком при участии западных партнеров и Международного валютного фонда.

Закон о СФР предусматривает создание нового органа, который возьмет на себя функции налоговой милиции и экономических подразделений Службы безопасности и Нацполиции. Подчиняться СФР, согласно документу, должна Минфину.

В конце августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что решение о ликвидации департмента защиты экономики Нацполиции принято.

В августе на то время советник президента по экономическим вопросам Данил Гетманцев заявил, что для запуска полноценной работы Службы финансовых расследований необходимо максимум полгода, законопроект о СФР будет подан на рассмотрение парламента одним из первых.

Экономическая правда