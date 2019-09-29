Фонд гарантирования вкладов проводит аудиты всех крупных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит forensic-аудиты по всем крупным банкам.

Об этом в интервью DT.UA заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

По ее словам, это первый фронт работ по возвращению активов. Второй фронт - это судебная работа на основе так называемого недостатка активов для удовлетворения кредиторских требований.

"Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела - процессы параллельные, но с одной целью - вернуть украденные деньги", - заявила Рекрут.

"На мой взгляд, в нынешнем юридически-правовом поле уголовные эпизоды доказать будет проще, там речь идет о конкретных лицах, конкретных операциях и схема, четко понятны виновные и понятен нанесенный ущерб", - сказала она.

"Меня, признаюсь, это направление вдохновляет. И, конечно, только украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции", - отметила директор-распорядитель ФГВФЛ.

Напомним, за 7 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривен чистой прибыли - в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 миллиарда гривен).