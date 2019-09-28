S&P повысило кредитный рейтинг Украины
Кредитное агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В".
Об этом сообщает пресс-служба Правительственный портал
Также рейтинг государства поднялся и по национальной шкале до уровня "uaA" с уровня "uaBBB".
Агентство надеется, что новый Кабмин продолжит реализовывать макроэкономические реформы. Намерения правительства снять мораторий по продаже сельскохозяйственных земель и улучшить бизнес-климат, по мнению аналитиков, будут способствовать росту экономики и привлечению новых инвестиций.
"Прогноз - стабильный", - говорится в сообщении.
Напомним:
Кредитный рейтинг – мера кредитоспособности частного лица, компании, страны.
Рейтинг агентства Standard & Poor's имеет буквенные обозначения "A", "B", "C", где "A" обозначает наиболее платежеспособные компании, а "С" - противоположное. Считается, что все компании, которые подпадают под рейтинг ниже "BBB-", торгуют спекулятивными или непригодными облигациями.
Украинская правда
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