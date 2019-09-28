Официальный курс: гривня продолжает бить рекорды
Суббота, 28 сентября 2019, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 30 сентября на уровне 24,08 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,33 гривни (на 27 сентября - 26,45 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 27 сентября на уровне 24,18 гривни за доллар.
27 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,10 - 24,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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