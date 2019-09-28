Украина может начать выдавать "электронное резидентство" иностранному бизнесу

Министерство цифровой трансформации планирует реализовать проект "Электронное резидентство", позволяющий иностранным бизнесменам вести бизнес в Украине, не приезжая в нашу страну.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров журналистам в пятницу, передает УНИАН.

"У нас уже есть рабочая группа, написан указ президента, есть подготовленный законопроект, мы активно работаем над этим проектом", - сказал Федоров.

"Мы хотим, чтобы в Украине было удобно открыть компанию, в Украине было удобно открыть счет в банке, не приезжая в нашу страну – получить ID-карточку в посольстве, и чтобы была возможность вести здесь бизнес", - сказал он.

Накануне в интервью Украинской правде Федоров рассказал, что необходимое для работы "государства в смартфоне" сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет.

Он также анонсировал старт предоставления госуслуг с использованием системы идентификации гражданина Smart-ID в декабре 2019 года, или январе 2020 года.

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