Новости 23 августа: новые iPhone, горючее Коломойского, новая должность Пинзеника

Об опросе УЗ. "Укрзализныця" проведет опрос среди пассажиров относительно их удовлетворенности качеством услуг.

О новых iPhone. В сентябре компания Apple Inc. планирует выпустить сразу три новые модели iPhone "Pro" - более быстрые и устойчивые к ударам, с улучшенной камерой и матовой задней поверхностью.

О новой должности Пинзеника. Кабмин согласовал кандидатуру экс-министра финансов Виктора Пинзеника в качестве представителя государства в наблюдательном совете ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

О горючем Коломойского. Фирма из группы Игоря Коломойского впервые получила подряд Укрзализныци на 500 миллионов гривен.

О долгах облгазов. За пять месяцев работы рынка после запуска суточной балансировки облгазы задолжали "Укртрансгазу" почти 4 миллиарда гривень, поэтому "Нафтогаз" вынужден перекрывать их долги, вместо того, чтобы финансировать добычу и закачку газа.

О воровстве на шахтах. Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственных угольных шахт на хищении более полумиллиарда средств госбюджета.

О трудовых мигрантах. Постоянно за пределами страны работают 3,2 миллиона человек, периодически работали за рубежом примерно 7-9 миллионов украинцев.

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В условиях минимального количества ограничений на земельном рынке и создания действенных инструментов поддержки малых сельхозпроизводителей рынок земли в Украине может обеспечить дополнительный рост ВВП на более чем 3% ежегодно. (укр)