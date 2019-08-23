УЗ опросит 20 тысяч пассажиров об их удовлетворенности качеством услуг

"Укрзализныця" проведет опрос среди пассажиров относительно их удовлетворенности качеством услуг.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

"Опрос будет проходить на железнодорожных вокзалах, в ночных и дневных поездах по единой анкете и методологии, используемой в ЕС", - сообщает пресс-служба УЗ.

В общем УЗ планирует провести анкетирование среди 20 тысяч клиентов по всей Украине.

Компанию, которая будет проводить опрос, определят через систему ProZorro. Ведь "в соответствии с практикой ЕС, компания, осуществляющая опрос, должна быть независимой", подчеркнул перевозчик.

Как пояснили в "Укрзализныце", указанное социальное исследование необходимо компании для дальнейшей имплементации директив Евросоюза.

"Результаты опросов помогут понять, что является наиболее критическим в пассажирских перевозках и куда в первую очередь нужно направить усилия", - отметили в "Укрзализныце".

И добавили, что проведение опросов на регулярной основные позволит отслеживать, насколько реализованные меры смогут улучшить качество услуг.

Напомним, что "Укрзализныця" планирует установить на железнодорожных вокзалах розетки с USB портами.

Экономическая правда