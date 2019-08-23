Кабмин дал Пинзенику должность в набсовете "Магистральных газопроводов"
Кабмин согласовал кандидатуру экс-министра финансов Виктора Пинзеника в качестве представителя государства в наблюдательном совете ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
Соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на "Правительственном портале".
"Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления ПАО "Магистральные газопроводы Украины"в интересах общества", - говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним:
Министр финансов в нескольких правительствах, нардеп семи созывов Верховной Рады Виктор Пинзеник принял участие в обучении новоизбранных нардепов от "Слуги народа" в Трускавце
Виктор Пинзеник был министром финансов в 2005-2006 и 2007-2009 годах, в 1992-1993 годах был министром экономики.
ПАО "Магистральные газопроводы Украины" создано решением Кабмина в рамках анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".
Экономическая правда
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