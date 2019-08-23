Все разделы
Укр / Рус

Кабмин дал Пинзенику должность в набсовете "Магистральных газопроводов"

Пятница, 23 августа 2019, 12:11

Кабмин согласовал кандидатуру экс-министра финансов Виктора Пинзеника в качестве представителя государства в наблюдательном совете ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на "Правительственном портале".

"Правительственное решение направлено на обеспечение эффективного корпоративного управления ПАО "Магистральные газопроводы Украины"в интересах общества", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним:

Министр финансов в нескольких правительствах, нардеп семи созывов Верховной Рады Виктор Пинзеник принял участие в обучении новоизбранных нардепов от "Слуги народа" в Трускавце

Виктор Пинзеник был министром финансов в 2005-2006 и 2007-2009 годах, в 1992-1993 годах был министром экономики.

ПАО "Магистральные газопроводы Украины" создано решением Кабмина в рамках анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ГТС Пинзеник Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
ГТС Украины готова к сценарию "нулевого транзита" 14 августа 2019, 14:13
Украина ведет переговоры о поставках катарского газа - оператор ГТС 25 июля 2019, 13:58
Кабмин решил временно передать "Магистральные газопроводы" Нафтогазу 11 июня 2019, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!