За рубежом постоянно работают более 3 миллионов украинцев - министр

Постоянно за пределами страны работают 3,2 миллионов человек, периодически работали за рубежом примерно 7-9 миллионов украинцев.

Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает НВ Бизнес.

По его словам, самая большая волна миграции из Украины наблюдалась в 90-х годах - в этот период из Украины выехали около 7 миллионов работников.

"В начале 2000-х люди стали возвращаться", - сказал он.

Рева отметил, что вторая волна миграции наблюдалась в 2015-2017 годах.

"Если смотреть по объемам переводов денег в Украину, то в этом году большого прироста не наблюдается. Это говорит о том, что большого роста миграции не наблюдается", - подчеркнул министр.

Напомним:

Число легальных работников из Украины в Польше превысило 480 тысяч человек.

По оценкам Нацбанка Польши, украинские кадры обеспечивают 0,3-0,9% роста ВВП ежегодно.