"Нафтогаз" о долгах облгазов: ситуацию нужно очень срочно исправлять

За пять месяцев работы рынка после запуска суточной балансировки облгазы задолжали "Укртрансгазу" почти 4 миллиарда гривень, поэтому "Нафтогаз" вынужден перекрывать их долги, вместо того, чтобы финансировать добычу и закачку газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Таким образом, ситуация с долгами облгазов остается критической, заявляют в "Нафтогазе".

"Укртрансгаз должен другим участникам рынка 1,3 млрд грн, 70% от этого - нам", - подчеркнули в НАК.

При этом повлиять на облгаз отключением "Нафтогаз" не может. Ведь облгазы обслуживают сети низкого давления, по которым газ получают потребители.

Поэтому "Нафтогаз" вынужден перекрывать долги облгазов перед оператором ГТС, вместо того, чтобы финансировать этими деньгами добыча и закачку газа, заявили в компании.

"А что делать оператор после отделения? Ситуацию нужно исправлять очень срочно. Она угрожает репутации "Укртрансгаза", "Нафтогаза" и Украины как надежного партнера на европейском газовом рынке", - подчеркнули в НАК.

В "Нафтогазе" объяснили, что облгазы жалуются на тариф и что им нечем платить. "Но газ, к сожалению, не берется в системе сам по себе. Его надо покупать и оплачивать", - подчеркнули в НАК.

И добавили, что из 43 облгазов долги имеют лишь 29.

Также в "Нафтогазе" напомнили, что за тарифы и справедливый баланс интересов участников рынка отвечает регулятор рынка - НКРЭКУ.

"На эту ситуацию уже обращала внимание авторитетная европейская ассоциация трейдеров EFET. Она призвала украинского регулятора решить эту кризисную ситуацию", - отметили в "Нафтогазе".

И добавили: "И мы, и другие участники рынка надеемся на скорейшее решение. На кону репутация Украины, и совсем неуместно ставить ее под такой риск перед сложными переговорами с Россией и ЕС о продлении транзита".

Напомним:

В мае 2019 года облгаз "Днепропетровскгаз" Дмитрия Фирташа требовал более 1 млрд грн у Нацкомиссии, чтобы выплатить долг "Нафтогазу".

В июне суд подтвердил победу другого облгаза Фирташа - "Харьковгаза" - над НКРЭКУ по делу о 600 млн грн, которые компания потеряла в результате установленного для нее тарифа.

Экономическая правда