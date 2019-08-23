Apple планирует выпустить сразу три новых iPhone - СМИ

В сентябре компания Apple Inc. планирует выпустить сразу три новые модели iPhone "Pro" - более быстрые и устойчивые к ударам, с улучшенной камерой и матовой задней поверхностью.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Bloomberg.

"Телефоны, скорее всего, поступят в продажу в сентябре, что будет способствовать продажам в четвертом квартале", - говорится в сообщении.

Как сообщается, новые смартфоны должны заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.



Отмечается, что главной особенностью нового iPhone станет система камер на задней панели с третьим датчиком для съемки сверхширокоугольных фотографий и видео.

"Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать искусственный интеллект для автоматической коррекции комбинированной фотографии, если, например, человек случайно вырезан на одном из снимков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в новых телефонах будут значительно улучшены возможности записи видео, приближая их к профессиональным видеокамерам.

"Apple разработала функцию, которая позволяет пользователям ретушировать, применять эффекты, изменять цвета, обрезать видео во время записи в реальном времени на устройстве", - отметил источник.

Что касается внешнего вида новых iPhones, он будет почти идентичный текущим моделям. Отличаться будет только задняя поверхность устройства, которая станет матовой. Размер смартфонов останется таким же.

Новые модели будут более устойчивы у ударам благодаря новой технологии сопротивления разрушению.

Благодаря многоугольному сенсору Face ID, пользователи смогут разблокировать смартфон даже когда устройство лежит на столе.

Также Apple значительно повысила водостойкость для новых моделей, что позволит им погружаться в воду на гораздо дольше, чем 30 минут.

Новые модели будут иметь обновленные OLED-экраны, в которых отсутствует чувствительная к давлению технология 3D Touch. Apple заменила ее на Haptic Touch.

Все новые айфоны будут иметь более быстрые процессоры A13.

В то же время отмечается, что ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G.

Кроме того, в 2019 году Apple представит новые версии iPad Pro с обновленными камерами и более быстрыми чипами, iPad начального уровня с увеличенным экраном, новые версии Apple Watch и первую за три года модернизацию ноутбука MacBook Pro.

Напомним, в июне-2019 Apple представила новый компьютер и монитор c разрешением 6K.

Экономическая правда