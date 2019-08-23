СБУ разоблачила руководство госшахт на хищении 500 миллионов бюджетных средств

Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственных угольных шахт на хищении более полумиллиарда средств госбюджета.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им. М.С. Сургая", ГП "Первомайскуголь" и ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру госзакупок.

"Руководство "прописывало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок. Затем указанным выше предприятиям было перечислено более 500 миллионов гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось.

"По заключению специалистов, из-за сделки существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников", - заявили в СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, ведется документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.

Происходят обыски и ряд других следственных действий для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - отмечает пресс-служба.

Экономическая правда